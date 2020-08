Groningen-trainer Buijs in de bres voor Zeefuik en Matusiwa

Ook al gaf Zeefuik vorige week na de eerste training aan zich niet zo goed te kunnen motiveren. De international van Jong Oranje kan zó naar Southampton in de Premier League, dat zich afgelopen winter ook al meldde en meer wil betalen dan Hertha BSC. Maar Zeefuik wil naar Hertha en de Bundesliga. Daar zal hij niet belanden, zo lang de Duitsers niet betalen wat Groningen voor zijn rechtsback wil hebben. De gesprekken verlopen al tijden stroef, al houdt iedereen binnen Groningen er rekening mee dat Zeefuik een stap gaat maken en is zijn vervanger in Damil Dankerlui al losgeweekt bij Willem II. Matusiwa gaf eerder aan ’vrij chagrijnig’ te zijn dat Groningen nog niet tot een akkoord kwam met één van de geïnteresseerde clubs uit de Franse Ligue 1.

Maar tot er een eventueel akkoord is, zullen Zeefuik en Matusiwa de plaggen uit het veld lopen voor Groningen. Daarvan is Buijs overtuigd. „Ik hou wel van die jongens”, zegt de coach. „Dat zijn pure jongens. Die gaan elke dag volle bak, al zit er ook wel eens een mindere dag tussen. Zeefuik maakt nog steeds 300 slidings per training en klapt 50 keer over zijn tegenstander heen. Niemand hoeft er rekening mee te houden dat deze jongens, zodra zij een Groningen-shirt aan hebben, zullen verzaken. Dat komt niet in hun woordenboek voor.”

„Alleen hebben die jongens ook ambities en komen zij op een leeftijd dat ze heel mooie stappen kunnen maken. Dan moet je door zo’n interview als van Deyo heen kunnen prikken. Het is maar net hoe je het woord ’motiveren’ opvat. Het gaat niet om verzaken of te laat komen. Die jongen heeft gewoon bedoeld wel eens wakker te worden en te denken: ik had nu in Berlijn willen zitten, maar moet naar Groningen. Op de training geeft hij gewoon alles. Deze jongens zijn fantastisch om mee te werken en zeker in het geval van Deyo, die hier tweeënhalf jaar heeft gespeeld en zijn laatste contractjaar ingaat, moet je er wel rekening houden dat die stap er gaat komen. En dat heeft hij verdiend.”

Buijs liet Matusiwa zaterdagavond de aanvoerdersband dragen in de eerste helft van het oefenduel tegen Heracles Almelo (1-0). „Arjen Robben is normaal gesproken gewoon de eerste aanvoerder, maar daarna komen een aantal jongens in aanmerking voor het dragen van de band en Azor is er daar één van”, zegt Buijs, die vervolgens indirect nogmaals aangeeft dat er met de houding van Matusiwa niets mis is. „Hij is in de groep een voorbeeld in hoe je het vak profvoetballer moet beleven.”