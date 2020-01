Feyenoord bij Fortuna zonder middenvelders op bank

De reglementen staan Advocaat niet toe een extra middenvelder aan zijn selectie toe te voegen. Voor het uitspelen van de door mist gestaakte ontmoeting moet Feyenoord dezelfde spelers op het wedstrijdformulier zetten en dezelfde elf spelers opstellen ten tijd van het affluiten door scheidsrechter Kevin Blom. Weliswaar zat middenvelder Wouter Burger vorige week in Limburg op de bank; inmiddels is hij verhuurd voor de rest van het seizoen aan Excelsior. De geblesseerde Renato Tapia is nagenoeg fit, maar niet speelgerechtigd.

Overigens is de situatie niet nieuw voor Advocaat want ook bij Heracles Almelo had hij geen middenvelder op de bank zitten. Toen Kökcü zeven minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, bracht de trainer Rick Karsdorp als vervanger. Intussen is technisch directeur Frank Arnesen op zoek naar een middenvelder om de rest van het seizoen te huren. Feyenoord hoopt op de Turkse international Oguzhan Özyakup van Besiktas. De 27-jarige middenvelder is geboren in Zaandam. Mocht dit onverhoopt afketsen, dan is ook Lewis Baker, ex-Vitesse en eigendom van Chelsea, in beeld. Hij mocht eerder deze maand vertrekken bij Fortuna Düsseldorf.