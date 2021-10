Bloedende Rico Verhoeven in spectaculair duel naar wereldtitel kickboksen

In de eerste ronde was het even aftasten. Het vuurwerk kwam tegen het einde van de eerste drie minuten. Een enorme uithaal van Ben Saddik bracht Verhoeven aanvankelijk zwaar aan het wankelen, die blij mocht zijn dat hij even kon bijtanken.

Verhoeven in de problemen

Ben Saddik had echter de smaak te pakken en haalde aan het begin van de tweede ronde opnieuw knalhard uit. Verhoeven bloedde als een rund onder zijn oog, maar gaf desondanks niet op. Met een bijna gesloten oog zette hij de strijd voort, en sloeg hard terug.

De ommekeer

Ook Ben Saddik begon te bloeden, en in de derde ronde nam Verhoeven het initiatief volledig over. Al wankelend haalde de Belg het einde van de derde ronde, maar de puf was eruit bij de uitgeputte reus.

Het gehavende gezicht van Rico Verhoeven Ⓒ Screenshot

In de vierde ronde moest Ben Saddik dan ook de strijd staken, en boekte Verhoeven zijn 21e zege op rij bij Glory. Het was een overwinning die uit zijn tenen moest komen, maar hij blijft de onbetwiste King of Kickboxing. En wat voor een overwinning was het: in een meer dan ongelooflijke strijd.

Gökhan Saki

Gökhan Saki (38) kende een succesvolle rentree. De Nederlandse Turk rekende op klasse af met de Brit James McSweeney. Saki vierde zijn overwinning met Badr Hari. Direct nadat de scheidsrechter de partij had afgekapt, omdat McSweeney na enkele harde trappen niet meer op zijn benen kan staan, rende de in Schiedam geboren kickbokser de ring uit om zijn oude kameraad te knuffelen. Hari verzorgde tijdens de twee hoofdpartijen het co-commenator.

Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven in actie Ⓒ Screenshot

Saki stond in 2014 voor het laatst in de Glory-ring. De afgelopen jaren stond hij onder contract bij de UFC. Door blessures kwam hij echter slechts twee keer (een zege, een nederlaag) in actie voor de MMA-organisatie. ,,Ik heb last gehad van de Arjen Robben-vloek”, zei hij eerder deze week in een groot interview in De Telegraaf.

Antonio Plazibat

Antonio Plazibat vestigde in de Gelredome zijn naam en zette een grote stap richting een titelgevecht. De Kroatische zwaargewicht rekende op dominante wijze af met Benjamin Adegbuyi, de nummer twee op de plaatsingslijst. Plazibat sloeg de Roemeen, een trainingspartner van Verhoeven, in de tweede rond knock-out.

De hoofdpartij tussen Verhoeven en Ben Saddik maakte deze week de nodige tongen los. De kickboksers vochten twee keer eerder tegen elkaar en beiden wonnen één keer. In 2018 nam Verhoeven met een snoeiharde knock-out in de vijfde ronde revanche voor zijn eerdere nederlaag, in 2011. Destijds maakte Ben Saddik met een rake klap een vroegtijdig einde aan de partij.

Kickboksers Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in actie. Ⓒ ANP/HH

In aanloop naar de tweede partij liep het lelijk uit de hand tussen beide vechtersbazen. Verhoeven kreeg een fluim op zich afgevuurd nadat hij Ben Saddik had aangesproken op een eerdere dopingschorsing. De Kick of Kickboxing werd door zijn tegenstander vervolgens beticht van het bespotten van zijn ziekte. Iets wat Verhoeven altijd categorisch heeft ontkend. Ben Saddik leed aan schildklierkanker. „Jamal heeft tegen die ziekte moeten strijden en is er weer bovenop gekomen. Daarom is hij voor mij al een winnaar”, zei Verhoeven vrijdag nog tijdens de persconferentie.

Strijdbijl begraven

In gesprek met De Telegraaf stelde Verhoeven dat de strijdbijl wat hem betreft al was begraven. ,,Ik ben geen haatdragend persoon en sta er altijd voor open om dingen op een nette manier te laten verlopen. Na mijn zege in 2017 probeerde ik het al, maar wilde Jamal niet. Met rivaliteit vul je stadions, maar op een gegeven moment moet je dingen ook los laten. Als je altijd maar boos blijft, kost dat heel veel energie.”

De strijd tussen de twee kickboksers in 2017. Ⓒ ANP/HH

Verhoeven, die in 2014 kampioen werd, mikte in het Gelredome op een knock-out vóór de vijfde ronde. ,,Of ik Jamal net als vorige keer wil laten lijden om hem uiteindelijk in de vijfde ronde knock-out te slaan? Nee, ik wil mezelf altijd verbeteren”, verklaarde hij.

Ben Saddik verscheen naar eigen topfit in de ring, maar kende desondanks een lastige aanloop. Zo moest hij dit jaar twee keer onder het mes. Eerst vanwege een schouderblessure. Een losgeschoten tussenwervel zorgde namelijk voor een beknelde en langzaam afstervende zenuw. Later bleek zijn schildklierkanker te zijn teruggekomen. Beide operaties verliepen succesvol.

Depressie

De ingrepen lieten echter wel hun sporen na bij Ben Saddik, die tegen een depressie aanliep. ,,Alles was grijs en donker voor mijn gevoel.” Eerder dit jaar zat Ben Saddik bovendien nog een maand vast, omdat zijn naam voorbijkwam in een onderzoek van de Belgische politie naar Sky, een cryptodienst die al sinds 2016 als sponsor verbonden is aan de kickbokser. Ben Saddik zou versleutelde telefoons hebben verkocht. Half april werd hij weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.