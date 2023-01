Djokovic moeizaam verder in Adelaide, Serviër zet toernooien in VS uit z’n hoofd

De Servische 21-voudig grandslamkampioen bereidt zich in Adelaide voor op de Australian Open, het toernooi dat hij al negen keer won. Vorig jaar mocht de voormalig nummer 1 van de wereld niet meedoen aan het grand slam in Melbourne omdat hij niet was gevaccineerd tegen het coronavirus.

„Mijn tegenstander speelde goed, als een speler uit de top 10 van de wereld”, complimenteerde Djokovic de 26-jarige Halys, die de nummer 64 van de wereld is. Djokovic treft in de kwartfinales de Canadees Denis Shapovalov.

Vaccinatieregels

Djokovic heeft zich neergelegd bij het feit dat hij waarschijnlijk de masterstoernooien van Indian Wells en Miami opnieuw aan zich voorbij moet laten gaan. Autoriteiten meldden woensdag dat buitenlandse reizigers die de Verenigde Staten in willen tot 10 april volledig gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus.

„Als het officieel is, dan is dat zo. Ik bedoel, wat kan ik doen? Niets. Jullie kennen mijn positie en het is wat het is”, zei de 35-jarige Djokovic na het bereiken van de kwartfinales op het ATP-toernooi van Adelaide. „Ik hoop dat ik mee kan doen, maar als ik niet kan afreizen, houdt het op.”

Indian Wells staat van 6 tot en met 19 maart op de kalender, het masterstoernooi van Miami is van 20 maart tot en met 2 april.

Koolhof mist drie matchpoints in eerste duel van tennisseizoen

Wesley Koolhof heeft in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe tennisseizoen drie matchpoints onbenut gelaten. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor in Adelaide met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-3 5-7 12-10 van de Amerikaan Mackenzie McDonald en Marcelo Melo uit Brazilië.

Wesley Koolhof. Ⓒ ANP/HH

Koolhof (33) en Skupski stonden in de beslissende matchtiebreak met 9-7 voor en hadden bij die stand twee matchpoints. Bij 10-9 waren ze opnieuw één punt verwijderd van de overwinning.

Het duo Koolhof/Skupski, als eerste geplaatst in de Australische stad en in de openingsronde vrijgeloot, begon het seizoen vorig jaar nog met een titel in Melbourne. Uiteindelijk pakte het koppel in 2022 zeven titels.

Robin Haase en Matwé Middelkoop, die ook een bye hadden in de eerste ronde, luidden het seizoen in Adelaide in met een zege. De Colombiaan Nicolás Barrientos en Ariel Behar uit Israël werden in twee tiebreaks verslagen: 7-6 (3) 7-6 (5).

Haase en Middelkoop vormen dit seizoen een vast koppel. De 35-jarige Haase besloot zich bijna volledig op het dubbelspel te richten, terwijl de vier jaar oudere Middelkoop de samenwerking met Rohan Bopanna uit India verbrak.