Onbegrip bij AZ over keuze Koeman

AZ-keeper Marco Bizot Ⓒ Reuters

ALKMAAR - De day after the night before was er voor AZ één die zeer zoet smaakte. Allereerst was daar de blik op de ranglijst van Groep L in de Europa League, waarop te zien is dat AZ na de zege op Astana (0-5) nagenoeg zeker is van overwintering. Een paar uur nadat de ploeg na de lange terugreis uit Kazachstan weer voet op vaderlandse bodem had gezet, kreeg het met de selectie van Myron Boadu (18) en Calvin Stengs (20) in Oranje zeer aangenaam nieuws.