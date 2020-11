Erik ten Hag: ’Ajax is thuis niet slecht’

Dat vertelde trainer Erik ten Hag een dag voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Alle coronatesten bij de Amsterdamse club vielen negatief uit en ook de twijfelgevallen Davy Klaassen en Zakaria Labyad kunnen normaal gesproken in actie komen. Het tweetal viel uit tegen Heracles Almelo: 5-0 competitiezege. „Davy Klaassen gaat vandaag (dinsdag, red.) niet trainen, maar we verwachten dat zijn herstel zich zo ontwikkelt dat het morgen goed is. Maar we houden een slag om de arm. Antony en Zakaria Labyad zijn beschikbaar.”

De trend bij Ajax is dat er de afgelopen twee seizoenen vooral in uitwedstrijden uitstekend wordt gepresteerd op het hoogste Europese nibeau. In de ArenA zijn de resultaten een stuk minder. „Wij hebben uitzonderlijke statistieken in uitwedstrijden, maar thuis zijn wij niet slecht”, vindt Ten Hag. „Uit doen we het gewoon nog beter. Natuurlijk willen we thuis ook graag winnen. Maar iedere wedstrijd staat op zich. We moeten ons niet laten aanpraten dat we thuis niet sterk zijn. Misschien moeten we thuis wel wat meer geduld aan de dag leggen.”

Ajax deelt de tweede plek in de groep, met net zo veel punten als Atalanta: vier. In het vervolg komen de Italianen nog naar Amsterdam en neemt Ajax het nog in een uitduel op tegen Liverpool, dat dan waarschijnlijk al is gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Champions League. Een zege op Midtjylland lijkt in ieder geval een vereiste voor Ajax. „Eerst morgen en dan zien we wel verder. Wij wisten al dat het een goede ploeg is. Ze bevestigen dat. In Denemarken zijn ze op dit moment duidelijk de beste ploeg”, weet Ten Hag.

Het treffen tussen Ajax en de koploper van Denemarken begint woensdag om 21.00 uur. Op bezoek bij Midtjylland schoot Ajax een paar weken uit de startblokken, maar werd uiteindelijk een nipte zege geboekt: 1-2. Ajax begon de Champions League met een nederlaag tegen Liverpool. Een week later werd op bezoek bij Atalanta een 2-0 voorsprong weggegeven: 2-2.