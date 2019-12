Real Madrid kleurt groen voor klimaat

De 'Koninklijke' steunt hiermee de actie 'Castellana Verde', die onderdeel is van de klimaattop COP25 die momenteel in Madrid aan de gang is.

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties zou aanvankelijk in Chili worden gehouden, maar is door de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land verplaatst naar Madrid. De top begon maandag en duurt tot eind volgende week.

Madrid wil een van de belangrijkste straten in de stad omtoveren in een 'groene' laan (Castellana Verde), waaraan tal van bedrijven en instellingen die zich met de klimaatcrisis bezighouden, zich gaan vestigen.

Real Madrid, de grootste voetbalclub uit de stad, steunt die actie door eenmalig een thuiswedstrijd te spelen in de mintgroene shirts die dit seizoen als de derde outfit gelden. Op de gevel van het stadion hangt een groot, ecologisch canvasdoek waarin aandacht wordt gevraagd voor de klimaattop.