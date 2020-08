’Ik heb de naam van Louis van Gaal niet genoemd’

De spelersraad van Oranje zat al om tafel met de directie van de KNVB over de opvolging van de bondscoach, die in de komende interlands wordt vervangen door zijn voormalig assistent Dwight Lodeweges. „Ik heb de naam van Louis van Gaal persoonlijk niet genoemd, want ik heb nog nooit met hem gewerkt. Ik heb geen ervaring met hem”, verduidelijkte Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk.

„Maar het is natuurlijk logisch dat zijn naam voorbij komt in de media, hij heeft heel veel betekend voor het Nederlands voetbal. Ik vertrouw erop dat de directie van de KNVB de juiste keuze zal maken. We hebben onze mening gegeven. We willen graag op dezelfde voet verder. We zijn heel tevreden over de huidige staf en zijn blij dat de directie ons hierin betrekt. ”

Van Dijk vertelde verder dat hij niet was geschrokken van het afscheid van Koeman als bondscoach. „We zijn allemaal teleurgesteld dat zo’n geweldige bondscoach is vertrokken, maar we gunnen hem dit van harte. We weten hoe groot zijn droom was. Ik heb er alle vertrouwen in dat de directie van de KNVB een goede opvolger vindt.”

Liverpool-verdediger Van Dijk vindt het geweldig dat hij er een Oranje-international bij krijgt in de Premier League. Donny van de Beek verkast van Ajax naar Manchester United. „Ik gun Donny het van harte, het is geweldig voor hem en voor het Nederlands elftal. Het is een prachtige club en stap voor Donny, en hetzelfde geldt voor Nathan Aké. (die naar Manchester City verkast, red.).

Lodeweges kreeg niet meer de tijd om Koeman van gedachten te doen veranderen. „Het ging zo snel. Ronald is oud en wijs genoeg om beslissingen te nemen. Er gaat iemand anders komen, dat is de bedoeling. Ik denk dat ze het niet te gehaast moeten doen. Louis van Gaal is een geweldige vakman met een geweldige staat van dienst, maar ik weet niet wat de KNVB gaat doen.”

Van Dijk wilde niet ingaan op mogelijk andere kandidaten als Frank Rijkaard, Frank de Boer of Peter Bosz, die onder contract staat bij Bayer Leverkusen. Lodeweges wilde niet zeggen dat hij Koeman zelf ook wel wil opvolgen. „Volgens mij is dat niet aan de orde en zijn ze op zoek naar een ander”, zei hij.