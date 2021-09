’Ruziënde Miguel Angel Lopez stapt vlak voor Vuelta-finish af en is spoorloos’

Hoogst opmerkelijk, want de Colombiaan die afgelopen donderdag nog een ritzege pakte in de Ronde van Spanje, vertrok deze zaterdag als nummer 3 van het algemeen klassement.

Onoplettendheid bij Lopez zorgde ervoor dat hij achterop raakte bij een groep klassementsrenners, waardoor hij zijn podiumplaats leek te gaan verliezen. Volgens het Spaanse TVE stopte Lopez vervolgens boos met fietsen, en ruziede hij met Patxi Villa, de sportief directeur van Movistar.

Ondanks de woorden van Villa weigerde Lopez verder te rijden en zou hij boos hebben opgegeven. Het laatste bericht is dat Movistar momenteel zelfs niet weet waar Lopez is, zo meldt Radio Marca. Hij wordt niet weergegeven in de daguitslag, dus hij is niet over de finish gekomen.

