Concurrente Suzanne Schulting lijkt Spelen te missen na negatieve uitlatingen over coaches en shorttracksters

Kopieer naar clipboard

Suk Hee Shim lijkt de Spelen te moeten missen. Ⓒ HH/ANP

Het lijkt erop dat tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Shim Suk-hee niet mee kan doen aan de komende Olympische Spelen in Beijing. De 24-jarige Zuid-Koreaanse was naar de rechter gestapt om een schorsing aan te vechten, maar dat heeft de rechter volgens lokale media afgewezen. Shim werd in december voor twee maanden door de nationale schaatsbond geschorst vanwege negatieve uitlatingen over coaches en collega-shorttracksters. De Spelen zijn in februari.