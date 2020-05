Twee opties voor seizoenkaarthouders Feyenoord

Fans die kiezen voor de eerste optie zien af van financiële compensatie voor duels waarbij geen toeschouwers welkom zijn. Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat in de eerste maanden van de competitie de stadions leeg zullen blijven.

„Feyenoord wil niets liever dan spelen in een volle Kuip, met een gejuich uit duizenden kelen”, stelt de Rotterdamse club op de website. „Echter is op dit moment ook voor de club nog veel onduidelijk over volgend seizoen. De verwachting is dat er vanaf september weer gevoetbald gaat worden, maar het is nog niet te zeggen wanneer publiek weer welkom is en in welke mate.”

De club hoopt uiteraard dat de meeste fans kiezen voor de ’full support’-seizoenkaart. „Met deze optie geef je de club een extra steuntje in de rug om de komende periode door te komen”, aldus Feyenoord. Fans die niet voor deze optie kiezen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de wedstrijden die niet bezocht kunnen worden tot een maximum van 85 procent van het totaalbedrag.