Opmerkelijke avond voor Oranje

Jip Janssen, de jonge cornerschutter van Kampong die de laatste weken hoofdpersoon was in heuse een coronarel, haalt uit tegen België. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het was voor het Nederlands elftal een opmerkelijke avond in Ukkel, in wat voor de Nederlandse hockeyers wel eens de allerlaatste wedstrijd van het jaar kan zijn. Daar, in de Brusselse buitenwijk, speelde Oranje op het scherpst van de snede en in een spectaculaire Derby der Lage Landen knap gelijk tegen België: 4-4.