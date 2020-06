Kuyt over breuk: ’Ik zit in een heel heftige periode’

Dirk Kuyt heeft momenteel andere dingen aan zijn hoofd dan een eventuele, toekomstige functie van hoofdtrainer van ’zijn’ Feyenoord. „Ik moet er doorheen, ik moet mijzelf weer even vinden.” Ⓒ Getty Images

NOORDWIJK - Dirk Kuyt heeft geen haast om trainer van Feyenoord te worden. Precies drie jaar na het einde van zijn glorieuze voetballoopbaan is ook het einde van de 22 jaar lange relatie met Gertrude in zicht. Zijn vier kinderen, de pijnlijke breuk én de zoektocht naar een nieuwe balans in zijn drukke leven eisen veel meer aandacht op.