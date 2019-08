Basisplaats De Jong in eerste competitieduel Barça

Trainer Ernesto Valverde heeft de 22-jarige middenvelder, in de zomer voor 75 miljoen euro overgekomen van Ajax, opgenomen in zijn elftal. De Jong vormt in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao het middenveld met Sergi Roberto en Carles Aleña.

Sergio Busquets en Ivan Rakitic, doorgaans onomstreden, zitten op de bank.

Lionel Messi ontbreekt in de Catalaanse selectie vanwege de naweeën van een blessure. Antoine Griezmann, de grootste aankoop deze zomer van Barcelona, debuteert net als De Jong in de basis.

De wedstrijd in stadion San Mamés begint om 21.00 uur.