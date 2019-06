Twente haalt Verhaegh terug naar Nederland

„Na bijna tien jaar in Duitsland te hebben gespeeld wilde ik graag terug naar Nederland”, aldus Verhaegh. „Dat dit bij FC Twente gaat gebeuren, daar ben ik blij om. Een mooie club met een indrukwekkende supportersschare. Bij het eerste gesprek dat ik had met Ted van Leeuwen was het gevoel direct goed en was ik ervan overtuigd dat dit de beste keuze is voor mij. FC Twente is terug in de Eredivisie en ik hoop een mooie bijdrage te leveren aan een goed en succesvol seizoen.”

Strakker en gespierder

„Als zich de kans voordoet een speler van het kaliber-Paul Verhaegh binnen te halen, dient een club van ons formaat niet te twijfelen”, vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen. „Hij mag 35 zijn, maar hij ziet er strakker en gespierder uit dan vijftien jaar geleden toen ik hem voor het eerst contracteerde bij AGOVV. Paul is de superprof die alles uit zijn carrière gehaald heeft. Een voorbeeld. Altijd voorop in de strijd, nooit een training overslaan en hij kan nog goed voetballen ook. Een speler met een enorme drive, elke wedstrijd, elke training. Voor ons jonge team zijn spelers als Wout Brama, Ricardinho en Paul Verhaegh natuurlijk van grote waarde. Paul vindt het leuk wat we hier in Twente aan het opbouwen zijn en wil daaraan graag zijn steentje bijdragen.”

Verhaegh kwam na AGOVV in Nederland ook uit voor FC Den Bosch en Vitesse. Met het Nederlands elftal kwam hij in 2014 uit op het WK in Brazilië, waarmee hij de bronzen medaille won. Verhaegh was basisspeler in het gewonnen achtstefinaleduel (2-1) met Mexico.