Bosz pakt zege in waar spektakelstuk

Lars Bender kopte in de 82e minuut op aangeven van Daley Sinkgraven de winnende treffer binnen.

Eerder dit seizoen ging Bosz met zijn elftal hard onderuit bij Dortmund. Het werd toen 4-0 voor de club waarbij de 56-jarige trainer uit Apeldoorn in 2017 al na een paar maanden werd ontslagen.

Leverkusen sloot dankzij de zege weer aan bij de brede top van de Bundesliga. De ploeg van Bosz neemt de vijfde plaats in met 37 punten, twee minder dan Dortmund. Met Bayern München (42 punten) en RB Leipzig (41) staan zondag de nummers 1 en 2 van de Duitse competitie tegenover elkaar.

Knotsgekke slotfase

Kevin Volland zette Leverkusen in de 20e minuut op voorsprong, maar Mats Hummels trok de stand al snel weer gelijk en even later schoot de debuterende Emre Can (ex-Leverkusen) op prachtige wijze de 2-1 voor Dortmund binnen. Kort voor rust tekende Volland voor de gelijkmaker, maar Raphaël Guerreiro zette Dortmund halverwege de tweede helft weer op voorsprong.

In de slotfase sloeg Leverkusen toe. Invaller Leon Bailey zag eerst een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar in de 81e minuut mocht hij wel de gelijkmaker vieren. Amper 1,5 minuut later bezorgde aanvoerder Bender de ploeg van Bosz de winst. De Noorse spits Erling Braut Haland, die in zijn eerste drie wedstrijden in de Bundesliga maar liefst zeven doelpunten had gemaakt, kwam voor het eerst niet tot scoren bij Dortmund.