Ajax mist Nicolas Tagliafico tegen AZ

Ten Hag haalde Tagliafico donderdag naar de kant voor Lisandro Martinez. Een dag later meldt de Amsterdamse club dat de wedstrijd tegen AZ te vroeg komt voor de Argentijn.

„We zitten in een goede serie en die willen we voortzetten”, keek Ten Hag vooruit op de wedstrijd in Alkmaar. „Dat willen we doen met goed voetbal. Als dat niet lukt, moeten we alsnog winnen. Met die instelling gaan we naar Alkmaar.”

Ajax verdedigt zondag een voorsprong van vier punten op PSV. Vitesse (zes punten), AZ (tien punten) en Feyenoord (twaalf punten) zijn verder achteropgeraakt. PSV gaat zondag op bezoek bij Feyenoord.

