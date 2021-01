Hakim Ziyech met Chelsea volledig overklast door Manchester City

Bij Chelsea maakte Hakim Ziyech zijn rentree in de basis. De voormalig Ajacied viel begin december tijdens het competitieduel met Leeds United uit met een hamstringblessure en kwam daarna niet meer in actie voor Chelsea. City was behoorlijk gehavend door het coronavirus en miste een flink aantal (basis)spelers.

Nathan Aké

Zo ontbraken onder meer doelman Ederson, Gabriel Jesus, Kyle Walker en Eric Garcia op Stamford Bridge. Nathan Aké en Ferran Torres zaten eveneens niet bij de wedstrijdselectie, maar de Engelse club wilde niet bevestigen of zij ook door een positieve coronatest ontbraken.

Na een kwartier kreeg Kevin de Bruyne de kans om de bezoekers op voorsprong te schieten, maar de Belg zag zijn schot voorlangs gaan. Drie minuten later deed Ilkay Gündogan wat De Bruyne verzuimd had te doen. De middenvelder draaide weg bij Thiago Silva en schoot heerlijk binnen. Edouard Mendy raakte de bal nog met zijn vingertoppen, maar de goalie van Chelsea kon de openingsgoal voor The Citizens niet voorkomen.

De goal leek de bezoekers vleugels te geven, want amper drie minuten later verdubbelde Phil Foden na weer een heerlijke aanval de score op aangeven van De Bruyne. De ploeg van Frank Lampard had niets in de melk te brokkelen en het was slechts een kwestie van tijd voordat City de score verder zou uitbouwen. De derde goal viel dan ook nog voor rust. Uit een counter raakte Raheem Sterling de paal, maar De Bruyne was alert en schoot de rebound hard binnen. Chelsea kreeg geen vat op het geweldige spel van de tegenstander en mocht blij zijn dat het ’slechts’ met een 3-0 achterstand aan de thee mocht.

Kevin De Bruyne (m) viert zijn goal terwijl de spelers van Chelsea onthutsend blijven staan. De Belg speelde een geweldige wedstrijd. Ⓒ HH/ANP

Met het oog op het aankomende drukke programma speelde City na rust een versnelling lager, maar de overwinning kwam geen seconde in gevaar. Ziyech verliet twintig minuten voor tijd teleurgesteld het veld en zag vanaf de bank hoe zijn invaller Callum Hudson-Odoi in de blessuretijd iets terug deed:1-3.

Leicester pakt weer eens volle winst

Leicester City heeft na twee opeenvolgende remises weer een wedstrijd in de Premier League in winst omgezet. De ploeg van coach Brendan Rodgers zegevierde met 2-1 bij Newcastle United.

De treffers op St. James' Park vielen na de rust. James Maddison en Youri Tielemans zorgden voor een voorsprong van 2-0 waarna Andy Carroll het duel in de 82e minuut namens de thuisclub nog spannend maakte. De gelijkmaker bleef echter uit voor Newcastle.

James Maddison viert zijn openingsgoal met Jamie Vardy en Wesley Fofana. Ⓒ HH/ANP

Leicester staat derde op de ranglijst, met 1 punt minder dan koploper Liverpool en nummer 2 Manchester United. De twee titelkandidaten hebben één wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 3. Newcastle bezet de vijftiende plek.

