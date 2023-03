Bekersprookje Spakenburg duurt voort na sensationele zege bij FC Utrecht

Waardoor de ’Blauwen’ uit Bunschoten-Spakenburg er als derde amateurclub in zijn geslaagd om de halve finale van de KNVB Beker te bereiken. En wie weet wat er nog meer in het visvaatje zit. Want alle trossen zijn los in Spakenburg.

Want ongelooflijk maar waar: twee van die drie clubs komen uit het vissersdorp Spakenburg, aangezien IJsselmeervogels in 1975 onder leiding van legende Jaan de Graaf als eerste amateurclub doorstootte naar de halve eindstrijd. VVSB uit Noordwijkerhout volgde in 2016.

En wat een alleraardigst voetbal etaleerde Spakenburg in de koude Utrechtse vitrine. Daarvoor verdienen de jonge trainer Chris de Graaf (geen familie) en zijn spelers een groot compliment. Met lef en een fikse portie vechtlust legden zij de spelers van de thuisclub het vuur na aan de schenen. Maar goed, De Graaf had zijn manschappen vooraf gewaarschuwd, zoals hij iedere wedstrijd pleegt te doen sinds hij in november de scepter zwaait in het blauwe gedeelte van het vissersdorp. „Mijn spelers weten: als ze laf spelen, ga ik in de rust naar huis”, aldus de succestrainer.

Kibbelingetje

Desalniettemin leek het Spakenburgse kibbelingetje er vooraf bij de opponent, gezien het niveauverschil van twee divisies, in te gaan als godswoord in een ouderling. De ’Blauwen’ uit het beroemde voetbaldorp bleken echter taaier dan gedacht. Véél taaier zelfs.

De nummer zeven van de Eredivisie had beter moeten weten, aangezien de nummer zeven van de Tweede Divisie in januari op spectaculaire wijze FC Groningen uit het bekertoernooi had geknikkerd (2-3). Ook toen joegen de Spakenburgers de Groningers de stuipen op het lijf en werden voor die lef beloond.

Deze eeuw gingen de topamateurs uit Bunschoten overigens al driemaal eerder op bezoek bij een gerenommeerde Eredivisionist: bij AZ (2009), bij PSV (2010) en drie jaar geleden bij Ajax, waarin Spakenburg voetballes kreeg van de Amsterdammers (7-0) op een avond dat speler Thomas van den Houten bij aankomst in de Johan Cruijff Arena ontdekte dat hij zijn kicksen thuis had laten liggen.

Ook Chris de Graaf, toen rechterhand van Eric Meijers, zal de wedstrijd niet snel meer vergeten. „Eigenlijk had ik al voor de kerst willen stoppen als assistent, maar toen Ajax uit de koker rolde dacht ik: ’Die pak ik nog even mee’. Nou, er was geen snars aan. We hielden de bal niet eens drie seconden in ons bezit, het was alsof de F1 tegen de A1 speelde.”

Genadeklap

Maar goed, in de Domstad kwam Spakenburg vele malen beter voor de dag, tegen en club die drie jaar geleden na een 2-0 zege nog de bekerfinale bereikte, een finale (tegen Feyenoord) die door de corona-uitbraak echter nooit gespeeld zou worden. In een gelijk opgaande eerste helft was het Wimilio Vink die Spakenburg met een schitterende volley op voorsprong zette, waarna Admiraal na een uur spelen, uit een fantastische pass van captain Floris van der Linden, de score verdubbelde. Tasos Douvikas leek het met de 1-2 nog spannend te maken, maar Maties Artien en Van der Linden dienden de thuisclub de genadeklap toe.