Daverende bekerstunt in de maak: Spakenburg leidt bij FC Utrecht: 4-1

Spakenburg kwam binnen een kwartier tegen de huidige nummer 7 in de Eredivisie verrassend op voorsprong via Wimilio Vink die fraai raak schoot. Na rust leek FC Utrecht op gelijk hoogte te komen, maar de goal van Anastasios Douvikas werd na raadpleging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak door een treffer van Luuk Admiraal: 2-0.

Utrecht leek even terug te komen door 2-1 te maken (Douvikas scoorde), maar met nog 25 minuten te spelen kwamen de amateurs op 3-1 via Masies Artien. Met nog ruim een kwartier op de klok tekende Floris van der Linden voor de vierde treffer van de amateurs. De halve finale komt nu wel erg dichtbij.