Rijen gesloten na conflict tussen bestuurs- en directieleden en commissarissen FC Volendam zuivert naam van Keje Molenaar

Jan Smit en Keje Molenaar. Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - De governance-structuur van FC Volendam gaat op de schop. Dat blijkt uit een verklaring die de Eredivisionist binnenkort geeft en in het bezit is van De Telegraaf. In hetzelfde schrijven wordt de naam van Keje Molenaar gezuiverd. ’De raad van commissarissen, bestuur en directie betreuren het dat diverse leden van bestuursorganen en anderen, onder wie met name Keje Molenaar, onbedoeld onderwerp zijn geweest van een schadelijke en onnodige discussie’, staat te lezen over de commotie die ontstond, nadat de rvc een streep zette door zijn benoeming als vicevoorzitter.