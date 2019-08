Tuchel: ’Neymar speelt weer als situatie is opgelost’

De duurste voetballer ter wereld wil de Franse hoofdstad na twee jaar verlaten. Hij wordt al wekenlang in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid en Juventus achter hem aan zitten.

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG. De Braziliaan meldde zich deze zomer te laat in Parijs. Hij bleef langer in Brazilië om te herstellen van een enkelblessure én om vakantie te vieren, tot woede van de clubleiding.

Tuchel zei deze week dat Neymar klaar is om zijn rentree te maken. „Hij heeft goed getraind. Neymar kan spelen, als de situatie tussen hem en de club is opgelost”, aldus de Duitser. Dat is blijkbaar nog niet het geval, want Neymar ontbreekt in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Toulouse.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1.