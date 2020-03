Corona-symptomen teamlid McLaren verdwenen

Volgens McLaren herstelt het teamlid goed en zijn de symptomen verdwenen. Donderdagavond werd bekend dat het vermaarde topteam zich terugtrok voor de race in Australië, nadat de medewerker positief was getest. Vervolgens werden er uit voorzorg nog veertien teamleden veertien dagen in quarantaine gezet. CEO Zak Brown zegt dat de sfeer onderling goed is en dat race-directeur Andreas Stella is achtergebleven in Australië om de teamleden bij te staan.

De Formule 1-leiding en autosportfederatie FIA hopen dat er vanaf eind mei weer geracet kan worden, maar die situatie wordt logischerwijs nader bekeken. Na het uitstellen van de Grand Prix van Australië werden ook de races in Bahrein en Vietnam geannuleerd. Dat was eerder al het geval met de vierde Grand Prix in China. Naar verwachting zullen zeker ook de races in Zandvoort (3 mei), Barcelona (10 mei) en mogelijk ook Monaco (24 mei) dus verzet worden. De kans is groot dat de race in Baku (7 juni) de opening van het seizoen zal worden, als de gezondheidssituatie dan is verbeterd.