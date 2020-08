Stroef spelend AZ ook onderuit tegen FC Utrecht

De winnende goal werd gemaakt door Simon Gustafson na een soepele aanval via Sean Klaiber en Gyrano Kerk, de gevaarlijke rechterflank van FC Utrecht.

De 1-0 uitslag was een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld, want FC Utrecht was zeer dominant en creëerde volop kansen. Alleen spits Adrian Dalmau al kreeg al drie grote kansen, terwijl de jeugdige Davy van den Berg het houtwerk raakte en Sean Klaiber met een enorme kanonskogel AZ-doelman Marco Bizot aan het werk zette. In de slotfase kreeg ook invaller Jonas Arweiler nog een grote kans.

Het was opvallend hoezeer FC Utrecht de nummer twee van vorig seizoen zijn wil wist op te leggen. Met Gyrano Kerk als grote aanjager en dankzij het gemakkelijk voetballende middenveld met Simon Gustafson, Adam Maher en de jeugdige Van den Berg wist FC Utrecht de lakens uit te delen.

Bondscoach Ronald Koeman is toeschouwer in Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Pas nadat FC Utrecht-trainer John van den Brom na een uur zijn hele elftal had gewisseld, wist AZ meer grip op de wedstrijd te krijgen resulterend in een grote kans voor spits Ferdy Druijf, die rakelings naast schoot. Zakaria Aboukhlal stuitte daarna nog op FC Utrecht-doelman Maarten Paes. De goalie, hersteld van een zware schouderblessure, verdedigde 90 minuten het doel van FC Utrecht.

Verzachtende omstandigheid voor AZ-trainer Arne Slot is dat hij een aantal sterkhouders onder wie de bepalende aanvallers Myron Boadu en Calvin Stengs door blessures moet missen. Bovendien speelde AZ met twee mix-elftallen, terwijl FC Utrecht een uur lang met de op dit moment sterkste elf speelde en een half uur met ‘de reserves’.

Flink aantal afwezigen

Bij FC Utrecht speelde Django Warmerdam een uur als linksback en kreeg behalve Van den Berg ook Tommy St. Jago als jonge speler de kans in de basiself. Van den Brom kon geen beroep doen op de geblesseerde Sander van de Streek, Patrick Joosten, Joris van Overeem, Leon Guwara en Willem Janssen. Urby Emanuelson, wiens contract bij FC Utrecht is afgelopen maar die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen wel meetraint, speelde het laatste halfuur mee bij de Utrechters.

AZ oefent woensdag weer. De tegenstander is dan PEC Zwolle.