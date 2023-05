Vrees voor zware blessure United-aanvaller Antony

„Ik kan bevestigen dat het ernstig is. Iedereen heeft gezien dat hij het veld af moest. Het is lastig te zeggen. We moeten tenminste 24 uur wachten en dan weten we hopelijk meer over hoe zwaar de blessure is”, aldus Ten Hag. Luke Shaw moest ook worden gewisseld, maar Ten Hag verwacht dat zijn blessure meevalt.

De blessure van Antony zorgde voor een domper op een mooie avond, waarin Manchester United deelname aan de Champions League voor volgend seizoen veiligstelde. Manchester United speelt zondag de laatste competitiewedstrijd tegen Fulham. Volgende week staat de finale van de FA Cup tegen Manchester City op het programma.