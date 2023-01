Richard Krajicek strikt Alexander Zverev voor ABN AMRO Open

Voor Zverev wordt het al zijn zesde deelname in Ahoy, waar hij al op jonge leeftijd een wildcard ontving. In 2016 kwam hij tot de kwartfinales, zijn beste resultaat op het grootste tennistoernooi van Nederland.

„Het is goed nieuws dat Zverev weer terug op de baan is”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „In 2022 leek hij de laatste stap naar de absolute top te maken, maar had hij enorm pech met zijn blessure. Spelers met zijn exceptionele talent wil je graag in actie zien. Het is mooi dat hij na Australië onze kant op komt.”

Zverev maakte onlangs zijn rentree nadat hij op Roland Garros in de halve eindstrijd tegen Rafael Nadal een zware enkelblessure had opgelopen. Hij wacht dit jaar nog op zijn eerste overwinning, na twee nederlagen in de United Cup.

Dimitrov, Hurkacz en Carreno Busta

Grigor Dimitrov doet ook mee in Rotterdam. De 31-jarige Bulgaar is de mondiale nummer 28. Hij stond in 2018 in de finale, waarin Roger Federer te sterk bleek.

De Pool Hubert Hurkacz en Pablo Carreño Busta uit Spanje doen van 13 tot en met 19 februari ook mee in Rotterdam. De komst van Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev, titelhouder Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev was al bekend.