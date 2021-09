Premium Het beste van De Telegraaf

Ik was nalatig, maar kom op! André Onana rekende op waarschuwing: ’Mijn eerste reactie was: Furosemide, wat is dat?’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Andre Onana: „Ik was nalatig, maar kom op! Ik ben een mens.” Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - André Onana dacht dat Niels Wijne, de clubarts van Ajax, hem in de maling nam. „Ik was in Kameroen met de nationale ploeg. Ik begon te lachen toen Niels zei dat ik de dag na Atalanta-Ajax – tijdens een out of competition-controle op De Toekomst – positief had getest op doping. Dat was onmogelijk, want ik had in die maand oktober al drie negatieve tests ondergaan en in mijn hele leven al meer dan 25. Ik was ook de eerste die naar de controle toeging. Ik had niks te verbergen”, aldus de doelman, die het lachen snel verging.