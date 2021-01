Hoop na horrorcrash voor Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen in gedachten verzonken in Zuidland. Op zijn gezicht zijn de zware littekens achtergebleven die hij opliep tijdens de crash in de sprint van de Ronde van Polen toen hij door Dylan Groenewegen in de sprint werd afgesneden. Ⓒ ANP/HH

De horrorcrash ging de wereld over. Op 5 augustus 2020 vloog Fabio Jakobsen - nadat landgenoot Dylan Groenewegen hem de hekken in duwde - vele meters door de lucht, om daarna roerloos op het asfalt te blijven liggen. Er volgde een strijd op leven en dood voor de 24-jarige Jakobsen, voor wie het nu de grote vraag is of hij ooit weer de topwielrenner wordt die hij was. Jakobsen zelf spreekt zich uit, terwijl ook sportpsycholoog Bram Bakker zich buigt over dit vraagstuk.