Suzanne Schulting niet bezig met tweestrijd: ’Heb helemaal niets met Irene Schouten te maken’

Schulting is er niet mee bezig wie de ’koningin van de Spelen’ wordt, zei ze in het Capital Indoor Stadium. „Ik heb echt helemaal niets met Irene Schouten te maken. Met alle respect: wij zijn hier een shorttracktoernooi aan het rijden en zij een langebaantoernooi. Ik denk dat je trots moet zijn op elke medaille die je haalt in jouw tak van sport. Het is geen wedstrijdje wie de meeste medailles haalt. Ik vind het een beetje onzinnig dat je dat erbij gaat halen. Het gaat er toch om dat wij nu een gouden medaille halen voor Nederland? Daar zijn we trots op. Dat Irene Schouten een medaille haalt in haar sport, is fantastisch. Maar wij halen hier nu goud.”

Schouten heeft de laatste week nog twee kansen op een gouden medaille, op de ploegenachtervolging en de massastart. Voor Schulting resteert woensdag alleen nog de 1500 meter.