Oekraïense Mahuchikh zorgt voor meest emotionele gouden medaille op WK Atletiek

Het zilver was voor de Australische Eleanor Patterson, die over de 2 meter ging, en het brons voor de Kazachse Nadezhda Dubovitskaya, derde met een sprong over 1.98 meter.

Voor de twintigjarige Mahuchikh is het de eerste gouden medaille op een WK. Vorig jaar pakte ze brons op de Olympische Spelen in Tokio en werd ze Europees indoorkampioene in Torun. In 2019 werd de Oekraïense vicewereldkampioene in Doha.

Mahuchikh werd vorige maand na de Russische invasie in Oekraïne gedwongen haar huis in Dnipro te ontvluchten. Ze hield zich even schuil in een kelder en besloot daarna de reis van 2000 kilometer naar Belgrado te maken om aan de WK mee te kunnen doen. Ze vond de juiste weg richting Servië na „honderden telefoontjes, explosies, branden en luchtalarmsirenes”, vertelde ze zaterdag.