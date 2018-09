Brady (40) gaat voor achtste Super Bowl

Tom Brady Ⓒ AFP

MINNEAPOLIS - De beroemde quarterback Tom Brady speelt zondag zijn achtste Super Bowl. De american footballer is inmiddels veertig jaar oud, maar peinst er nog niet over te stoppen. ,,Natuurlijk, er kan van alles gebeuren, maar ik wil blijven spelen zolang ik dit hoge niveau kan vasthouden'', zei de absolute vedette van New England Patriots in aanloop naar de finale van de NFL, komende zondag in Minneapolis tegen Philadelphia Eagles.