Van Gerwen klaar voor clash met Anderson

Van Gerwen en Anderson doorliepen probleemloos de eerste rondes van het dartstoernooi in Australië en staan in de kwartfinale tegenover elkaar. Raymond van Barneveld neemt het daarin op tegen Peter Wright.

Van Gerwen vs. Anderson

De Schot is op zoek naar zijn eerste titel van 2019. Anderson miste een groot deel van de toernooien wegens een rugblessure. „Het begint te komen”, zegt Anderson na een rustperiode van zes maanden. „Vroeger stond ik er meteen weer, maar tegenwoordig loopt het een stuk anders en het gaat niet zoals ik had gehoopt.” Het is een wereld van verschil, volgens de tweevoudig wereldkampioen. „Ik moet weer in mijn ritme komen. Ik weet wat ik ervoor moet doen. Het zal aankomen op hard werken.”

Gary Anderson Ⓒ PDC

Van Gerwen steekt in een niet al te beste vorm. De laatste zeven PDC-toernooien waar Mighty Mike aan deelnam wist hij niet op zijn naam te schrijven. En nu hoopt The Flying Scotsman daar acht op een rij van te maken. „Wij hebben altijd geweldige wedstrijden gehad. Ik mag tegen hem geen fouten maken”, blikt Van Gerwen over de clash met Anderson, die zaterdag op het programma staat. „Ik speel de laatste tijd niet op mijn best, maar ik moet in mijzelf blijven geloven en op de juiste momenten toeslaan.”

Van Barneveld

Wie zich in Melbourne ook bij de laatste acht meldt is Raymond van Barneveld. In zijn eerste ronde tegen Haupai Puha legde de Nederlander een gemiddelde van 106.13 over en scoorde maar liefst 75% op zijn dubbels. „Ik voelde mij goed en ontspannen.” Na de nederlaag in Brisbane nam Van Barneveld een paar dagen vrij om tot rust te komen. „Dat heeft mij goed gedaan. Tijdens het trainen ging het al goed en het is mooi om te zien dat het nu ook goed gaat op het podium.”

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Uitslagen eerste ronde

Simon Whitlock - Mick Lacey 6-3

Raymond van Barneveld - Haupai Puha 6-1

Daryl Gurney - Kyle Anderson 6-3

Gary Anderson - James Bailey 6-0

Peter Wright - Corey Cadby 6-4

Damon Heta - James Wade 6-1

Michael van Gerwen - Tim Pusey 6-2

Rob Cross - Robbie King 6-2

Speelschema zaterdag 17 augustus

De volgende kwartfinales staan op de rol:

Peter Wright - Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Rob Cross - Damon Heta

Daryl Gurney - Simon Whitlock

Vanaf ongeveer 11.00 uur Nederlandse tijd worden de eerste pijlen gegooid. Op zaterdag worden ook de halve finales en de finale gespeeld.