Itzhak de Laat grijpt naast gouden medaille op 1500 meter

Het brons ging naar de Rus Semen Elistratov. Sjinkie Knegt mocht niet meedoen aan de finale op de 1500 meter. De Nederlander werd in de halve eindstrijd gediskwalificeerd omdat hij bij een inhaalactie zou hebben afgesneden. De Laat zat in dezelfde halve finale als Knegt, en de nummer 3 van de laatst georganiseerde EK mocht als snelste wél naar de eindstrijd.

„Ik snap dit niet, naar mijn idee ging het gewoon goed”, zei Knegt na zijn diskwalificatie bij de NOS. „De nieuwe regels zeggen dat je, wanneer je over de blauwe lijn bent, je degene naast je voor moet laten gaan. Maar ik ben nooit over die blauwe lijn geweest”, zo was Knegt absoluut niet tevreden met de arbitrage.

Dylan Hoogerwerf miste net als Knegt de finale. De derde Nederlandse deelnemer ging tegen het einde van de laatste halve finale in de bocht onderuit en nam daarbij twee rijders mee. Ook Hoogerwerf werd gediskwalificeerd.

500 meter

Aan de 500 meter hield Hoogerwerf geen WK-medaille over. De Nederlander eindigde in de finale als vierde. Knegt en De Laat waren eerder in het toernooi al uitgeschakeld op de kortste afstand.

De wereldtitel op de 500 meter ging naar de Hongaar Shaoang Liu. Elistratov werd tweede en het brons ging naar de Italiaan Pietro Sighel. Hamelin en Liu leiden met 36 punten. Elistratov volgt op de derde positie met 34 punten