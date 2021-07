Vierde plaats nieuwe nachtmerrie voor Sjef van den Berg

Sjef van den Berg kan Oranje niet aan de bronzen plak bij het handboogschieten helpen. Ⓒ AFP

TOKIO - Hij had de allesbeslissende pijl op zijn boog om in de teamwedstrijd samen met Steve Wijler en Gijs Broeksma een bronzen medaille te veroveren. Vijf jaar geleden was Sjef van den Berg in de individuele wedstrijd van Rio op de hatelijke plek vierde plek geëindigd. Dat lot trof de schutter weer in het Ariake Park Archery Field. Want ’Sjef’ miste en Japan maakte in de shoot-off dankbaar gebruik van de misser.