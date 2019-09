Löw weet waar het gevaar van Oranje ligt

„Bij balverlies van de tegenstander zijn ze snel. Dan moeten we zorgen dat we goed staan”, zei de Duitser. „We zullen geconcentreerd moeten blijven.”

Löw refereerde eraan dat zijn ploeg in de recente jaren meerdere keren tegen Oranje heeft gespeeld. In de Nations League won Nederland in eigen huis en eindigde het andere duel gelijk. Afgelopen maart won Duitsland met 3-2 in Amsterdam dankzij een laat doelpunt van Nico Schulz, nadat de spelers van bondscoach Ronald Koeman eerst terugkwamen van een 2-0 achterstand.

Bekijk ook: Löw moet bij Duitsland streep zetten door Goretzka

„Vergelijk het Nederlands elftal met Ajax in het afgelopen seizoen”, zei Löw. „We hebben gezien hoe ver ze kwamen in de Champions League met snel voetbal.” Het spel van Oranje is er volgens de bondscoach mee te vergelijken. „Koeman komt ook uit de Ajax en Barcelona-school.”