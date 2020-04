NOC*NSF reddingsboei voor tafeltennistopper Britt Eerland

Britt Eerland

Geen Zomerspelen, geen club, geen geld. Zo schetst Britt Eerland donderdagmiddag haar tamelijk uitzichtloze situatie als toptafeltennisster. Het hakt er flink in, vertelt ze, maar ze probeert positief te blijven. En dat wordt enkele uren later al beloond met een belletje van sportkoepel NOC*NSF, die haar en nog meer atleten in nood tot 30 september een tijdelijke A-status toezegt.