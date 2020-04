Tafeltennistopper Britt Eerland is álle houvast in haar sport kwijt

Geen Zomerspelen, geen club en geen geld voor Britt Eerland.

Geen Zomerspelen, geen club, geen geld. Britt Eerland is best een positief ingestelde topsportster, maar na de opeenstapeling van slecht nieuws sloot de Schiedamse tafeltennisster zich een week op in haar eigen wereld. Even tot bezinning komen. Toch heeft ze zeven dagen later nog altijd geen idee hoe het verder moet met haar sport.