Organisatie Vuelta a España weigert publiek op klim vanwege brandgevaar

Het is momenteel zeer warm en droog in het gebied rond de col in waar de zevende etappe finisht. Vrijdag stijgt het kwik tot om en nabij de dertig graden Celsius.

Er waren ongetwijfeld veel fans die aanwezig wilde zijn op de berg van de eerste categorie (8,4 kilometer á 6,2%), waar de eerste echte etappe voor de klassementsrenners finisht.

Tussen startplaats Gandía en de top van de Balcón de Alicante dient het peloton 152 kilometers af te leggen, met onderweg ook nog vijf beklimmingen: een van de eerste, twee van de tweede en twee van de derde categorie.

De rode leiderstrui in de Vuelta is momenteel in handen van de Est Rein Taaramäe. De renner van Intermaché kwam dinsdag in de laatste 3 kilometer ten val, maar dat heeft geen gevolgen voor zijn plek in het algemeen klassement.

Taaramäe heeft 25 seconden voorsprong op de Fransman Kenny Elissonde en 30 seconden op de Sloveense favoriet Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

