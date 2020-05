Tsitsipas ziet voordelen van coronacrisis

„Ik denk eigenlijk dat ze ons één keer per jaar moeten opsluiten”, zei hij bij Eurosport. „Het is goed voor de natuur, het is goed voor onze planeet. Ik denk dat het voor het milieu zeer voordelig is. Het leven is normaal zo druk dat je nauwelijks tijd hebt om met je gezin door te brengen. Nu is de kans om dat wel te doen.”

Tsitsipas vindt het lastig trainen, nu hij nog geen echt doel heeft. „Ik doe rustig aan. Want ik weet ook nog niet wanneer alles weer normaal is.”

De belangrijkste organisaties in het tennis besloten vorige week dat er in elk geval tot 31 juli niet wordt gespeeld. De omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus worden vooralsnog niet veilig genoeg geacht. Het betekent dat onder meer evenementen in Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel in de komende periode van de kalender zijn gehaald.

Roland Garros zou eigenlijk komende zondag van start gaan. Het belangrijkste toernooi op gravel is verplaatst naar 20 september. Wimbledon, de beroemde grandslam op gras, is afgelast.