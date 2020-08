Max Verstappen: ’Zou eigenlijk derde moeten liggen’

,,Puur kijkend naar snelheid zou Mercedes eigenlijk voor mij moeten liggen”, doelt Verstappen niet alleen op Hamilton, maar ook op de huidige nummer drie Valtteri Bottas. ,,Valtteri en ik hebben allebei een race gehad dat we ongelukkig waren en buiten de punten belandden. Gezien de snelheid van Mercedes hebben we met de huidige tweede plaats wel overgepresteerd.”

Verstappen maakt zich dus ook geen illusies wat een wereldtitel betreft. Voorlopig althans. ,,Natuurlijk willen we vechten voor de titel, maar we moeten de situatie ook accepteren”, zegt hij in aanloop naar de Grand Prix van België. ,,Op papier lijkt het zo dat we er nu dichtbij zitten, maar kijkend naar het verschil tussen Mercedes en Red Bull zijn we te langzaam. We moeten nu een beetje afhankelijk zijn van een off-day van hen of van een beetje geluk. Er is nog genoeg werk te doen dus.”