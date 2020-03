Marten de Roon feest mee ondanks klap op oog

De middenvelder van Atalanta Bergamo raakte kort voor rust geblesseerd nadat hij een hand van Rodrigo Moreno in zijn oog had gekregen. Na een behandeling keerde De Roon niet meer terug op het veld.

Na afloop van de wedstrijd liet De Roon via Twitter weten hoe het gaat. ’Hoewel het zicht in mijn oog weg was, staat er inderdaad 3-4 op het scorebord. Bij de laatste acht van de Champions League! De Roon feestte na afloop al weer uitbundig mee in de kleedkamer.