’David Neres opgepakt na bezoeken van illegaal feest’

De aanvaller van Ajax werd naar verluidt om twee uur ’s nachts lokale tijd gearresteerd op een feest dat in strijd is met de huidige coronamaatregelen in São Paulo. Er is momenteel namelijk een verbod op evenementen na 21.00 uur. Op het feest waren 124 mensen aanwezig, van wie de meesten geen mondkapje droegen.

Neres was volgens de krant niet de enige voetballer die daar werd opgepakt. Dat gold ook voor Robert Arboleda van São Paulo. Eerder werd de voetballer Gabigol (Flamengo) al voor een soortgelijk incident opgepakt. Hij moest een boete van omgerekend ruim 17.000 euro betalen.

Ajax heeft de mogelijke arrestatie van Neres inmiddels vernomen via de media, maar heeft niets officieels gehoord.