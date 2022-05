Nadal wint op Roland Garros en stuit nu op Van de Zandschulp

Eerder op de dag verzekerde Van de Zandschulp zich ook al van een plek in de derde ronde en de Nederlander stuit nu op de Spanjaard.

Nadal, dertienvoudig kampioen in Parijs, kwam voortvarend uit de startblokken en brak de 23-jarige Moutet meteen. Die marge gaf hij niet meer weg: 6-3.

Nadal dendert door

In het tweede bedrijf denderde Nadal vrolijk door en binnen no time stond hij alweer 4-0 voor. Moutet wist nog één game te winnen, maar verder liet de Spanjaard hem niet komen: 6-4, 6-1.

De derde set begon hoopvol voor de Fransman die een servicegame van Nadal afsnoepte en uitliep naar een 2-0 voorsprong. Hij genoot zichtbaar van het Franse publiek dat hem steunde. De Spanjaard stelde al snel orde op zaken en mocht bij een stand van 5-3 serveren voor de wedstrijd. De Fransman gaf zich niet zomaar gewonnen en brak terug. Een game later maakte Nadal het op zijn eerste wedstrijdpunt alsnog af: 6-3, 6-1, 6-4.

Novak Djokovic is blij. Ⓒ ANP/HH

Djokovic

Novak Djokovic heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Servische titelverdediger behaalde een solide overwinning op de Slowaak Alex Molcan. Het werd 6-2 6-3 7-6 (4).

„Het was een moeilijke wedstrijd met veel wind die van richting veranderde. Ik moest gefocust en geduldig blijven”, zei Djokovic, die in de derde ronde Aljaz Bedene treft. De Sloveen schakelde de Uruguyaan Pablo Cuevas in vier sets uit.

Djokovic is in Parijs op jacht naar zijn 21e overwinning van een grandslamtoernooi. Rafael Nadal is nu met dat aantal recordhouder. Djokovic en Nadal treffen elkaar op Roland Garros, als ze tot die tijd hun partijen winnen, al in de kwartfinale.

