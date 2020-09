’PSV-aanwinst Philipp Max droomlinksback voor spitsen’

Finnbogason, die in de Bundesliga nog altijd uitstekende doelpuntenmoyennes overlegt, roemt de aanvallende kwaliteiten van de linkervleugelverdediger. ,,Ik wist altijd waar de bal zou komen, hij gaf veel assists op mij’’, vertelt de spits, die uitlegt waarom hij statistisch tot de beste offensieve backs van Duitsland behoort. ,,Hij kijkt altijd eerst naar de spits. Niet achteruit, na het veroveren van de bal, zoals veel verdedigers van nature toch een beetje in zich hebben. Hij is een heel offensieve linksback, van wie ik denk dat hij heel goed bij PSV zal passen. Hij geeft vele voorzetten, iedere wedstrijd weer. Je hoeft alleen maar naar de statistieken te kijken. Ook als hij niet in de buurt van het strafschopgebied is, probeert hij de bal toch daar te krijgen. Dat is met zijn traptechniek zijn grootste kwaliteit. Nogmaals: voor een spits is hij daarmee een geweldige linksback om in je team te hebben.’’

Zijn (aanvallende) kwaliteiten zetten hem eerder op de radar van clubs uit de top van Duitsland en Europa. Vergeefs werden pogingen gedaan hem in te lijven, met destijds een prijskaartje van 20 miljoen euro of meer. Max denkt in de top van Nederland nog beter uit de verf te zullen komen en blijkt volgens Finnbogason ook veelzijdig wat dat betreft, al zal trainer Roger Schmidt hem niet op een andere positie gaan gebruiken dan die van linksback.

Louter complimenten

,,Bij ons heeft hij ook een aantal wedstrijden op de linkervleugel gespeeld, wanneer we tegen de betere teams speelden’’, zegt Finnbogason, die daarmee aangeeft dat hij uitstekend in de speelwijze van Schmidt zou moeten passen. ,,Hij scoorde ook regelmatig vanaf die positie. Hij is erg flexibel wat dat betreft. Hij heeft ook een groot loopvermogen, dus dat is heel positief.’’

Philipp Max bij zijn presentatie in Eindhoven. Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte

De spits merkt al jaren dat Max er in Duitsland goed op staat. ,,Hij heeft een goede status in Duitsland’’, aldus Finnbogason. ,,Veel mensen vragen zich af waarom hij niet bij het Duitse nationale elftal zit. Zeker na het seizoen 2017/18, waarin hij 12 assists leverde. Het verraste me dat hij niet werd opgeroepen voor het nationale team. Ik denk dat veel mensen ook hadden verwacht dat hij eerder een transfer zou maken, maar het is hoe het is.’’

"Ik moet de spelers nog leren kennen. Hoe iedereen beweegt in het veld, hoe we elkaar het liefst aanspelen"

Finnbogason denkt dat PSV zich in de handen mag wrijven met de transfer van Max. ,,Ik denk dat hij van grote waarde zal zijn voor PSV’’, zegt de nummer negen. ,,Omdat hij een aanvallende linksback is, die zich nog steeds kan ontwikkelen. Als hij erg goed speelt de komende twee of drie jaar bij PSV, dan denk ik dat zijn waarde zelfs nog zal stijgen. Ik kijk ernaar uit om hem in de Eredivisie te zien. Dat zal exciting zijn om te zien, ook nu hij onder een Duitse coach zal werken.’’

Max maakte donderdagmiddag al zijn eerste negentig minuten voor PSV, dat zonder (jeugd)internationals aantrad. Hij gaf direct een assist op Nick Viergever, tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Viktoria Köln. ,,Dat was mooi, ik heb al gezegd een speler te zijn die ook voorin probeert te helpen’’, aldus Max, die natuurlijk ook ruimte voor verbetering zag na zijn eerste minuten, terwijl hij pas zo’n 24 uur PSV’er was. ,,Ik moet de spelers nog leren kennen. Hoe iedereen beweegt in het veld, hoe we elkaar het liefst aanspelen. Maar dat zal de komende weken allemaal gaan gebeuren. Zoals ik ook nog niet honderd procent ben natuurlijk. Ik heb nog even nodig, maar voel me steeds beter. Ik speelde ook voor het eerst deze voorbereiding negentig minuten, waar ik er hiervoor maximaal zestig in actie kwam bij Augsburg. Het was nog niet perfect, maar ik heb een mooie week gehad en veel plezier gemaakt.’’

Philipp Max in actie voor FC Augsburg. Ⓒ ANP/HH

Opvallend was dat tegen het einde van het oefenduel bleek dat zijn reputatie hem al vooruit was gesneld. Bij een vrije trap meters buiten het strafschopgebied, die ideaal lag voor een linkspoot, stapten Mauro Junior en Jorrit Hendrix weg toen de net binnengekomen linksback kwam aanlopen. Max schilderde het vorige Bundesliga-seizoen met zijn linkerbeen een aantal vrije trappen binnen namens Augsburg. Deze ging nog over het doel heen.