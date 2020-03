Medewerkers Pirelli doneren salaris van 7000 werkuren in strijd tegen coronavirus

Het komt neer op een bedrag van 220.000 euro, dat door Pirelli wordt verdubbeld. Het geld gaat naar het Luigi Sacco-ziekenhuis in Milaan, waar het hoofdkwartier van Pirelli is gevestigd.

Pirelli is onder meer de bandenleverancier voor de Formule 1. Een medewerker van de Italiaanse fabrikant raakte vorige week in Melbourne besmet met het coronavirus. De Grote Prijs van Australië, de openingsrace in de Formule 1, werd op het laatste moment afgelast.

Pirelli doet van alles om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, dat vooral in Noord-Italië al zoveel slachtoffers heeft geëist. De bandenleverancier leverde inmiddels 65 ventilatoren, 20.000 gezichtsmaskers en 5000 stuks beschermende kleding aan de hulpdiensten in Lombardije. Nu schenken de werknemers ook een deel van hun salaris.