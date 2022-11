PSV maakt Nederlandse topweek compleet met zege bij Bodø/Glimt

Daardoor vervolgt PSV het Europese avontuur in de tussenronde van de Europa League, waarin op 16 en 23 februari volgend jaar de degens wordt gekruist met een nummer drie uit de groepsfase van de Champions League. De zeven mogelijke tegenstanders zijn Juventus, FC Sevilla, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, FC Barcelona en Sporting Portugal. Komende maandag wordt geloot voor deze tussenronde.

Met het oog op de topper tegen Ajax van komende zondag trad PSV in Noorwegen aan met een behoorlijk afwijkende ploeg. Sleutelspelers als Cody Gakpo en Xavi Simons bleven ditmaal op de bank. In de basis stonden onder anderen Fredrik Oppegard, Richard Ledezma, Johan Bakayoko, Noni Madueke, Ki-jana Hoever en doelman Joël Drommel, die voor het eerst dit seizoen in actie kwam.

Guus Til wordt van scoren afgehouden. Ⓒ AFP

Nadat Guus Til in de eerste minuut een grote kans had gemist, nam PSV toch de leiding. Een door Luuk de Jong doorgekopte bal werd door Hoever via het hoofd van Bodø-rechtsback Alfons Sampsted in het Noorse doel gekopt. De thuisploeg heeft een geweldige reputatie in het eigen stadion en zag in de vorige thuiswedstrijd tegen Arsenal een reeks van veertien Europese thuiszeges afgebroken worden. Maar ook tegen PSV gingen de Noren kopje onder. Na rust maakte Bakayoko er 0-2 van na een uitstekend uitgevoerde counter met een belangrijke rol voor invaller Anwar El Ghazi. Behalve de aanvaller vielen na rust ook André Ramalho, Erick Gutierrez en de van een spierblessure herstelde Yorbe Vertessen in. In de allerlaatste seconden wisten de Noren toch nog een keer te scoren: 2-1.

Met de zege trad PSV in de voetsporen van Ajax, AZ en Feyenoord, die deze week ook hun Europese duel wonnen, en kunnen de Eindhovenaren het vizier richten op de topper tegen Ajax, waarin alle grote kanonnen weer aan de aftrap zullen verschijnen.

