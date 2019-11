Belgisch kampioen Racing Genk zet trainer aan kant

Na de nederlaag zondag voor eigen publiek tegen AA Gent (0-2) besloot de clubleiding in te grijpen. Mazzu en zijn drie assistenten moeten allemaal vertrekken. "De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen", staat op de site van de club. Domenico Olivieri heeft voorlopig de leiding over het eerste elftal van Genk.

Clement stapte in de zomer over naar Club Brugge, waarmee hij de Belgische competitie aanvoert. Racing Genk staat op de negende plaats. Mazzu was de afgelopen jaren wel succesvol bij Charleroi.