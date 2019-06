Video’s: Shane Kluivert scoort en hoogstandje bij Real-talenten

Vooral voor de toeschouwers is het genieten geblazen bij het toernooi. De ene mooie actie wordt weer opgevolgd door een prachtige goal. Zo viel bijvoorbeeld een doelpunt bij de talenten van Real Madrid op. In de allerlaatste minuut van één van de kwartfinales kwam de Koninklijke dankzij een prachtig en bekeken afstandsschot langszij bij stadsgenoot Atlético. Na strafschoppen trok Real uiteindelijk met 4-3 aan het langste eind.

Bij de wedstrijden op vrijdag was ook al een prachtig hoogstandje te zien. Via een prachtige hakbal leek een wereldgoal in de maak, maar ook de keepers zijn nu al van grote klasse en dat leverde eveneens een schitterende redding op.

Overigens scoorde Shane Kluivert eerder in het toernooi ook al een keer.

De halve finales van de La Liga Promises staan zondag op het programma.