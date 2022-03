Max Verstappen derde in de roodgekleurde ochtendsessie

Verstappen reed in totaal 44 rondjes op het Bahrain International Circuit. Na de lunchpauze stapt de Red Bull-rijder rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) opnieuw in zijn RB18.

Mercedes kwam net als donderdag niet in de buurt van de bovenste plekken. George Russell zette in zijn extreem versmalde Mercedes een negende tijd neer. Alleen Williams-coureur Nicolas Latifi deed het slechter dan de jonge Brit, die met zijn 66 rondjes wel veel waardevolle data verzamelde. Latifi kwam echter amper in actie, omdat zijn bolide al vroeg in de ochtend vlam vatte, hetgeen een marshall de stuipen op het lijf jaagde en voor een tijdelijke rode vlag zorgde.

De eindfase van de ochtendsessie verliep rommelig. Door problemen bij Sebastian Vettel (Aston Martin) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) werd nog twee keer de code rood-knop ingedrukt.

Daniel Ricciardo is net als donderdag afwezig. De Australische McLaren-coureur is ziek. Teamgenoot Lando Norris komt daardoor voor de tweede dag op een rij in actie.