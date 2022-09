Positief geteste Jos Verstappen mist bijzonder moment zoon Max

Verstappen senior zit namelijk thuis vanwege een positieve coronatest. ,,Ik voel me prima, maar ik ben natuurlijk bewust thuisgebleven omdat ik Max niet in gevaar wil brengen. We willen niet dat hij ziek wordt”, zegt Jos Verstappen. Zijn zoon rijdt dit weekeinde op Zandvoort met een speciale helm, gebaseerd op het oude design van zijn vader.

Verstappen hoopt dat hij later in het weekeinde alsnog in staat is om naar Zandvoort te komen, maar is dan wel afhankelijk van een negatieve coronatest.

Hij is trots dat zijn zoon donderdag de koninklijke onderscheiding kreeg. ,,Het heeft wel iets en het is mooi om hem zo te zien staan met dat lintje. Je zag ook wel aan Max dat hij trots was. Het is een mooie onderscheiding die hij heeft verdiend door zijn prestaties.”